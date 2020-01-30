Одесская прокуратура заинтересовалась земельными участками людей Гончаренко

Приморский районный суд арестовал земельные участки, на которых размещаются объекты, проданные частникам Одесским облсоветом летом 2015 года.

Соответствующие решения по ходатайству прокуратуры Одесской области суд принял ещё 14 января.

Как пишет ТАЙМЕР, речь идёт об участках возле Дворца спорта, где располагалось так называемое свайное поле, а сегодня строится ЖК «Олимпийский» от компании «Стикон»; на Княжеской, 1, где находятся руины знаменитого «Масонского дома»; на Французском бульваре, 85, где располагался дом приёмов Одесского облсовета.

«Все три объекта были проданы летом 2015 года, когда Одесский облсовет возглавлял ближайший соратник и деловой партнёр нардепа Алексея Гончаренко Михаил Шмушкович. Стоимость продажи объектов оказалась достаточно скромной», — говорится в сообщении.

Так, свайное поле у Дворца спорта выкупила за 1,2 миллиона гривен частная фирма «Геродот» — в её руки ушла готовая стройплощадка площадью в 18 соток, которая в иных обстоятельствах стоила бы в 5 раз больше.

«Масонский дом» стал частной собственностью за 1,6 миллионов гривен. Столь невысокую цену объясняли тошда тем, что новый собственник (связанная с бизнесменом Русланом Тарпаном фирма «Арт Билдинг Групп») восстановит объект в его историческом виде. Однако вскоре после продажи здание рухнуло, и теперь его восстановление представляется крайне маловероятным. К настоящему моменту здание сменило владельца: теперь им является фирма «Одесабуд», связанная с депутатами Одесского горсовета Андреем и Алексеем Кисловскими.

На сегодняшний день свайное поле возле Дворца спорта уже благополучно застроено, а «Масонский дом» — фактически погиб, — резюмируется в публикации.