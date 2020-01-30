Стали известны имена новых фигурантов дела о продаже одесского «Краяна»

Стали известны фамилии новых фигурантов дела о скандальной продаже здания одесского завода «Краян», которых НАБУ считает фактическими организаторами и контролёрами схемы завладения 92 миллионами гривен местного бюджета Одессы при приобретении этого здания.

Как сообщает Думская, среди новых фигурантов «дела Краяна» депутат Одесского облсовета Олег Бабенко, бывшая помощница Геннадия Труханова Алёна Попова, экс-нардеп Александр Дубовой и бывший депутат Килийского райсовета Анатолий Коломиец.

По мнению следствия, Дубовой инициировал схему завладения 92 миллионами гривен бюджетных средств путём покупки здания «Краяна» по завышенной цене и обратился к мэру Труханову для её реализации. Анатолий Коломиец осуществлял фактический надзор за ООО «Девелопмент Элит», а Олег Бабенко и Александр Дубовой координировали взаимодействие участников схемы.

29 января Высший антикоррупционный суд Украины начал избирать меру пресечения Коломийцу, который проходит по делу как пособник Дубового. Прокуратура настаивала на помещении подозреваемого под стражу с возможностью выхода после внесения 20 миллионов гривен залога. Судебное заседание продолжается и сегодня, 30 января.

«Интересно, что защищают Коломийца четверо адвокатов, трое из которых были адвокатами старых фигурантов этого дела во главе с Трухановым, а один из них — и адвокатом, и обвиняемым», — сообщает издание.

Отмечается, что при обыске в столичном офисе Дубового детективы НАБУ нашли 250 документов, касающихся хозяйственной деятельности «Краяна». Алёна Попова, которая была помощницей Труханова в бытность его нардепом и у которой при расследовании «дела Краяна» нашли так называемую «чёрную бухгалтерию» Одесского горсовета, сейчас скрывается.

Как сообщала Одесса News, ранее в деле фигурировало 8 человек: мэр Одессы Геннадий Труханов, его заместитель Павел Вугельман, директор компании «Девелопмент Элит» Пётр Загодиренко, оценщица здания Галина Богданова, представитель ООО Valton Group Игорь Кравченко, председатель профильной комиссии горсовета Василий Шкрябай, руководитель департамента коммунальной собственности горсовета Алексей Спектор, его заместитель Владимир Радионов.

Все они были оправданы. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала это решение в Высшем антикоррупционном суде.