Dolce&Gabbana в рекламной съёмке отдаёт предпочтение моделям plus-size

Dolce&Gabbana провела кампейн (рекламную съёмку) по мотивам картин Рубенса.

Об этом сообщает портал JetSetter.ua.

«В съёмке приняли участие модели plus-size», — говорится в сообщении.

Отмечается, что брэнд Dolce&Gabbana решил напомнить всем о нидерландском живописце Питере Пауле Рубенсе и посвятил свой новый кампейн его работам.

«Итальянский дуэт вдохновлялся барокко, живописью и красотой тела. В центре внимания полуобнажённые модели с разной фигурой, жемчуг, розы и изысканная одежда. Интересно, что в приоритете не традиционные параметры 90-60-90, а формы моделей plus-size. К тому же в коллекции широкая размерная сетка — к итальянскому 54-го размера включительно», — пишет издание.

Как сообщала Одесса News, в столице Франции прошёл показ новой модной коллекции французского модельера, креативного директора модного дома Balmain Оливье Рустена в рамках Paris Men’s Fashion Week.