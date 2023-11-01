Мэр Одессы вплотную занялся судьбой Спасо-Преображенского собора

Ситуацию относительно Спасо-Преображенского собора в Одессе, пострадавшего в результате вражеских обстрелов 23 июля, обсудили в рамках рабочего совещания «Лаборатория восстановления Украины» (Итальянская Республика).

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что совещание в режиме видеоконференции состоялось при участии мэра Одессы Геннадия Труханова, президента Фонда Триеннале Милана господина Стефано Боери, президента Фонда Национального музея искусств ХХІ века господина Алессандро Джули, заместителя Председателя Совета Министров, министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики пана Антонио Дженнаро Санджулиано.

Отмечалось, в Спасо-Преображенском соборе силами Одесской епархии УПЦ в настоящее время проводятся работы по восстановлению повреждённой кровли, которые крайне важно завершить в ближайшее время.

Однако для восстановления разрушенных конструктивных элементов в юго-восточной части собора требуется проведение значительных по объёму противоаварийных работ, на которые уже получено разрешение.

«Сегодня очень важно выработать механизмы, которые позволили бы учесть законодательные нормы обоих государств и одновременно обеспечили возможность нашим итальянским партнёрам оказать реальную помощь в восстановлении собора», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Президент Фонда Триеннале Милана господин Стефано Боери отметил: «Одесса всегда была перекрёстком культурного и коммерческого сотрудничества, что является характеристикой открытых для мира городов. Поэтому совместная работа будет продолжена».

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года Италия подписала договор с Украиной о восстановлении Спасо-Преображенского собора в Одессе.

Фото и видео: «Одесса»

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