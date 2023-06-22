Одесса не будет больше соревноваться за право провести в Украине выставку Expo-2030

Украину исключили из списка претендентов на проведение Expo-2030, следовательно, Одесса не будет больше соревноваться за право провести в Украине международную выставку.

Об этом сообщили на сайте Всемирной выставки Expo-2030, пишет Укринформ.

«Генеральная ассамблея будет рассматривать три проекта для избрания страны-хозяина World Expo 2030: кандидатуры Республики Корея (Пусан), Италии (Рим), Саудовской Аравии (Эр-Рияд)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательный победитель будет определён в ноябре 2023 года.

Как сообщала Одесса News, всемирная выставка Expo-2030 – это мероприятие, на котором демонстрируют технические и технологические достижения стран. Она будет проходить с 26 апреля по 14 октября 2030 года. Среди кандидатов на проведение выставки были города Пусан, Рим, Одесса и Эр-Рияд. Одесса подала заявку на участие в начале полномасштабного вторжения РФ. По словам заместителя председателя Одесской ОГА Романа Григоришина, Одесса фактически была фаворитом и, по оценкам МИДа, разделяла с Саудовской Аравией первую и вторую ступеньки.

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