Украинцам показали на макете в 3-D- изображении, как будет выглядеть площадка Всемирной выставки EXPO-2030 в Одессе, за проведение которой борется Украина.

Об этом сообщает в Facebook Одесская областная госадминистрация.

Отмечается, что представленный макет в самых мелких деталях отражает архитектурный концепт британского бюро Zaha Hadid Architects. Для строительства выставки будут использоваться материалы с низким содержанием цемента. Цель архитекторов — построить одно из самых экологичных EXPO в мире.

Проект также предусматривает реконструкцию Хаджибейской дамбы и перенос Объездной дороги.

«К строительству павильонов мы будем привлекать местных производителей материалов и строителей. Я лично сделаю всё возможное, чтобы как можно больше украинских компаний было задействовано в строительстве, чтобы как можно больше наших граждан получили работу при создании EXPO-2030», — отметил председатель ОО «Общественный совет ЭКСПО02030» Евгений Левенберг.

«Это была борьба за Украину. Исполком бюро (Международных выставок, — ред.) объявляет решение о возможности заявок всех стран в июне этого года. Украина прошла все прошлые этапы достойно, даже несмотря на войну. Мы верим, что представители бюро войдут в положение Украины. Это позволит нам принять участие в голосовании за город-хозяин и окончательно добыть в борьбе проведение ЕХРО-2030 в Одессе», — сообщил заместитель председателя ОГА Роман Григоришин.

Отмечается также, что сейчас украинская дипломатия активно работает над ростом поддержки Украины среди 170 стран-членов Бюро международных выставок. Для победы в голосовании в ноябре этого года Одессе как городу-кандидату необходимо набрать не менее 86 голосов.

«Мы ожидаем, что проведение Всемирной выставки даст дополнительные проценты к валовому внутреннему продукту Украины и около 3% прямых иностранных инвестиций, входящих в страну. Построение же самой площадки потребует более 2 миллиардов долларов и около 9 миллиардов долларов на развитие региона», — отметил советник премьер-министра Украины Кирилл Криволап.

Представители бизнеса поддерживают соревнование Украины за проведение ЕХРО-2030 с первого дня инициативы.

«Проведение ЕХРО-2030 в Одессе станет примером справедливого отношения к Украине. Именно справедливый подход должен определять будущее послевоенной Украины, послевоенной Европы и мира. Выставка позволит нам показать, что мы готовы жить дальше, побеждать и процветать и достигать поставленных целей», — таково мнение главы президиума ОО «Общественный совет ЭКСПО-2030 Одесса» Вадима Мороховского.

Фото: ООВА/Facebook

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.