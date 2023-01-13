170 стран будут решать, предоставлять ли Одессе право на проведение EXPO-2030

В ноябре 2023 года 170 стран решат, предоставлять ли Одессе право на проведение Всемирной выставки EXPO-2030.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации.

Отмечается, что Всемирная выставка EXPO — это историческое мероприятие, ранее подарившее планете Эйфелеву башню, двигатель Дизеля, телефон, печатную машинку и множество других изобретений.

Страны сражаются за проведение Всемирной выставки в своих странах, чтобы привлечь внимание туристов со всего мира и стать площадкой, где страны демонстрируют самые передовые достижения. К примеру, в 2015 году выставку в Милане посетили более 20 миллионов человек.

«Всемирная выставка ещё никогда не проводилась на территории Восточной Европы. У нашего региона и областного центра есть шанс стать развитой экспозиционной площадкой в этой части мира», — говорится в сообщении облвоенадминистрации.

Подготовка к Всемирной выставке может стать частью послевоенного восстановления Украины и инструментом дополнительного привлечения иностранных инвестиций в Украину.

Как сообщала Одесса News, на генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже в декабре 2022 года заявку Одессы на проведение выставки Odesa EXPO-2030 оценили как одну из лучших. Уже определился и первый партнёр Украины в подготовке выставки – один из самых богатых французских регионов «Прованс – Альпы – Лазурный берег».

За право принимать ЭКСПО-2030 соревнуются Рим (Итальянская Республика), Эр-Рияд (Королевство Саудовской Аравии) и Пусан (Республика Корея). Благодаря правительственной и дипломатической работе Украины, Россия, которая тоже претендовала на проведение выставки и была нашим главным конкурентом, отозвала свою заявку.

Делегация Украины во главе с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко передала 15 октября генеральному секретарю Международного бюро выставок Димитру Керкетзесу письмо-заявку на участие в отборе страны-кандидата на проведение в Одессе Всемирной выставки «Экспо-2030».

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