Из зала одесского суда: незаконной застройки по ул. Пестеля не будет

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы о возвращении территориальной общине города земельного участка площадью 0,38 га стоимостью 24,5 млн. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Прокуроры доказали, что земля передана Одесским городским советом в аренду частному обществу для строительства неконкурентным способом, вопреки требованиям законодательства.

В частности, общество имело право на получение участка значительно меньшей площади, которая необходима была только для обслуживания объектов недвижимости, расположенных на нём. Земельный участок предприятию был предоставлен для строительства нового объекта – 2-х секционного 16-этажного жилого дома с торговыми и офисными помещениями и подземным паркингом, с последующим сносом существующих нежилых зданий.

Однако для строительства нового объекта недвижимости земля могла быть передана в пользование только на основании аукциона, чего горсовет не сделал.

Поэтому суд признал недействительными решение горсовета и договор аренды, обязав общество вернуть земельный участок территориальной громаде г. Одессы.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года директору одного из частных предприятий Одессы сообщено о подозрении в мошенническом завладении 0,4 га земли в центре города, на улице Мечникова.

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