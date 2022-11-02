Правоохранители разоблачили мошенников, пытавшихся завладеть землёй в Одессе

Директору одного из частных предприятий Одессы сообщено о подозрении в мошенническом завладении 0,4 га земли в центре города, на улице Мечникова.

Об этом информирует пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что директор частного предприятия, используя поддельные документы о праве собственности на земельный участок, завладел почти 0,4 га земли по ул. Мечникова в центре Одессы. При этом мужчина зарегистрировал право собственности на участок на своё предприятие.

Отмечается, что указанная земля принадлежит территориальной общине, в лице Одесского горсовета, и в результате таких противоправных действий злоумышленника нанесённый государству ущерб оценивается более чем в 27 млн ​​гривен.

По ходатайству прокуратуры подозреваемый взят под стражу с правом внесения залога в размере 744 тыс гривен.

«Следует отметить, что в настоящее время земля возвращена государству», — констатируют в облпрокуратуре.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года благодаря вмешательству прокуратуры фермера обязали вернуть государству незаконно арендованные им 44 га сельхозземель в Одесской области стоимостью 11 млн грн.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod