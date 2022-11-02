Команда «моряков» встретится с «Динамо» на стадионе в Одессе

Матч 11 тура Украинской Премьер-лиги между «Черноморцем» – «Динамо» состоится в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Матч запланирован на воскресенье, 6 ноября, и состоится на домашнем стадионе «Черноморца» в Одессе.

Для «Черноморца» это будет лишь второй домашний матч на родной арене этого сезона. Ранее в Одессе они сыграли матч 3-го тура против «Ингульца» (1:1).

Дважды домашней ареной одесситов был стадион в Ковалёвке, ещё один домашний матч они сыграли в Киеве на НТК имени Банникова.

Начало игры – в 15.00.

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