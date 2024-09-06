В Одесском театре кукол впервые покажут волшебную сказку-притчу

7 и 8 сентября волшебная сказка-притча «Путь к Вифлеему» впервые предстанет перед маленькими зрителями Одесского академического театра кукол.

Для детей это будет первым шагом в познании Святой истории: ведь среди её персонажей – плотник Иосиф, Дева Мария и младенец Иисус. А главный герой этой сказки – добрый трудолюбивый Осёл, терпящий несправедливые обиды от своего хозяина, а в короткие минуты отдыха любит смотреть на звёзды и мечтать.

Однажды происходит чудо: одна из звёзд вступает с ним в разговор и призывает его отправиться в дорогу в город Вифлеем: там младенцу Иисусу угрожает большая опасность от злого царя Ирода. И именно наш Осёл выбран судьбой, чтобы спасти маленького Иисуса. На пути в Вифлеем Осла ждут удивительные встречи и увлекательные приключения, благодаря которым он поймёт, что ничего в этом мире не бывает случайным.

Приходите 7 сентября в 11:00 и в 16:00, 8 сентября в 11:00.

Билеты стоимостью от 250 гривен можно купить здесь.

Адрес: ул. Пастера, 15.

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