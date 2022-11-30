Зеленский представил заявку Одессы на право принимать Всемирную выставку-2030

Президент Владимир Зеленский представил заявку Одессы и Украины, как кандидата на место проведения Всемирной выставки в 2030 году.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

«Для меня честь – представлять украинскую кандидатуру на проведение Всемирной выставки 2030 года. Представлять Одессу – а значит, и весь Черноморский регион», — заявил Президент.

По его словам, в 2030 году, когда украинское восстановление уже продемонстрирует значительную часть запланированных результатов, «именно в Украине можно будет увидеть, на что способно человечество, когда все народы — сотрудничают ради мира и безопасности, ради развития и более удобного будущего для всех людей».

«А в этом, кстати, и есть фундаментальный смысл Всемирных выставок. Так что реальность нашей страны и дух Всемирных выставок будут максимально совпадать. Именно в Украине, именно в 2030 году», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что когда в 2030 году гости посетят Украину и Одессу, смогут почувствовать силу, свободу и культуру не просто одной страны и одного города.

«Вы почувствуете потенциал всего человечества. Вот почему 2030 год. Вот почему Одесса, Украина и Чёрное море. Вот почему Всемирная выставка», – подчеркнул Зеленский.

Как сообщала Одесса News, Всемирная выставка EXPO (Экспо) проводится уже 170 лет. Проходит раз в пять лет. Украина подала заявку Международному бюро выставок (МБУ) на проведение EXPO-2030 в Одессе 15 октября 2021 года. Постановлением КабМина Украины от 23 августа 2022 года №947 создан Координационный комитет, который по должности возглавляет первый вице-премьер-министр – министр экономики. Вместе с Одессой за право принимать ЭКСПО-2030 соревнуются Рим (Италия), Эр-Рияд (Саудовская Аравия) и Пусан (Республика Корея). Благодаря правительственной и дипломатической работе Украины, Россия, тоже претендовавшая на проведение выставки, отозвала заявку.

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