Зеленский: Закончить войну можно только дипломатическим путём

Президент Владимир Зеленский настаивает, что единственным путём для прекращения войны на востоке страны и возвращения ныне временно оккупированных территорий является дипломатический.

Об этом он заявил во время выступления на первом инвестиционном форуме «RE: think. Invest in Ukraine» в Мариуполе, сообщает официальный сайт Главы государства.

«Прекращение войны и возвращение всех украинских территорий — наша главная задача. Мы знаем, что сделать это возможно только одним путём — дипломатическим», — заверил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для достижения этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку, быть государством, которое уважают и к которому прислушиваются, быть процветающим, независимым и успешным государством.

Фото: Пресс-служба ОП