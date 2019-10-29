Боксёры из Израиля победили одесских соперников

В Одесском еврейском культурном центре «Бейт Гранд» состоялся вечер бокса с участием четырёх пар спортсменов из Украины и Израиля, выходивших друг против друга.

Как пишет ТАЙМЕР, такое мероприятие было заявлено как благотворительное — средства от продажи билетов и пожертвования должны пойти на различные программы для детей с особыми потребностями.

Победителями боксёрского вечера стали Arkadius Azriel Mishaev (Aki) — уроженец Дагестана еврейского происхождения, проживающий в настоящее время в Израиле; Йотам Шалом — профессиональный израильский боксёр; Мирослав Капулер (Ищенко) — воспитанник херсонской боксёрской школы, также переехавший в Израиль и Игорь Лазарев — трёхкратный чемпион Израиля.

Из–за травмы на ринг не вышел лондонский боксёр Тони Милч, который и является одним из идейных вдохновителей спортивного благотворительного проекта в Одессе.

Фото: ТАЙМЕР