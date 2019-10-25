Чемпион WBA, WBO в лёгком весе, а также новоиспеченный “франчайзинговый” чемпион WBC боксёр из Белгород-Днестровского Василий Ломаченко назвал боксёров, с которыми хотел бы выйти на ринг в 2020 году.

Как сообщает XSport, Василий Ломаченко, в частности, назвал в числе желаемых соперников Джервонту Дэвиса и Девина Хейни.

“Бой с Джервонтою Дэвисом стал бы хорошим поединком и интересным вызовом. Бой с Девином Хейни тоже был бы хорошим. Но мы также должны дождаться боя Комми и Лопеса в декабре. Много разговоров о последнем, но сначала он должен победить Комми”, — сказал Ломаченко.

Как сообщала Одесса News, во время 57-й ежегодной конвенции Всемирного боксёрского совета в Канкуне (Мексика) Василий Ломаченко получил титул “франчайзингового” чемпиона WBC. Вместе с этим обязательный претендент по линии WBC 20-летний американский боксер Девин Хейни, который был временным обладателем пояса в лёгком весе, стал полноценным чемпионом WBC.

Предоставление Ломаченко статуса “франчайзингового” чемпиона WBC связывают с тем, что промоутер Боб Арум хочет организовать ему поединок за звание абсолютного чемпиона мира с победителем противостояния Ричард Комми — Теофимо Лопес в начале 2020 года.