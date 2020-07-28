Бой Ломаченко – Лопес в очередной раз перенесён: теперь на 3 октября и со зрителями

Промоутерская компания Top Rank приступила к организации боя между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на инсайдера The Atheltic Майк Коппинджер.

Отмечается, что бой запланирован на 3 октября на телеканалах ESPN или ESPN pay-per-view. Провести бой планируют в Лас-Вегасе.

По замыслу главы Top Rank Боба Арума, поединок может принять MGM Grand Garden, а зрителями могут стать от 2-х до 2,5 тысяч человек при соблюдении безопасной дистанции. При этом стоимость билетов при такой посещаемости ожидается высокой.

Как сообщала Одесса Mews, встреча Ломаченко и Лопеса уже дважды переносилась на более поздний срок из-за пандемии COVID-19.

В поединке определится обладатель сразу четырёх чемпионских поясов в лёгком весе — WBA, WBO, IBF и IBO.

Также у Ломаченко есть звание франчайзингового чемпиона WBC, которое он не может проиграть на ринге. Поясом WBC в дивизионе обладает американец Девин Хейни.