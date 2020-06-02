Бой Ломаченко — Лопес проведут в сентябре

Промоутер Боб Арум рассказал когда состоится бой между украинцем Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ESPN.

«Бой Ломаченко и Лопеса будет на одном из наших сентябрьских вечеров бокса, где, надеюсь, будут присутствовать зрители», — сказал Арум.

Между тем, Василий Ломаченко продемонстрировал чудеса выносливости в своём родном зале в Белгород-Днестровском, готовясь к бою с Теофимо Лопесом.

Также Василий занимается своим любимым видом отдыха — рыбалкой.

Василий прибудет в США в начале июня, о чём он сообщил на своей странице в Facebook.

Как сообщала Одесса News, в конце мая Василий Ломаченко посетил сборы юных спортсменов в Затоке Одесской области.