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Ломаченко сохранил место в ТОП-10 лучших боксёров мира

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Экс-чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях, боксёр из Белгород-Днестровского Василий Ломаченко, лишившийся титулов после поражения в поединке с американцем Теофимо Лопесом, остался в десятке лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории (Pound-for-pound) по версии авторитетного издания The Ring.

Об этом сообщает  klitschko-brothers.com.

Отмечается, что Василий Ломаченко выпал из ТОП-5, опустившись на седьмую позицию. Другой украинец – Александр Усик, победивший британца Дерека Чисору, остался на четвёртом месте.

ТОП-10 лучших боксёров мира Pound-for-pound выглядит так:

  • Сауль Альварес, Мексика
  • Наоя Иноуэ, Япония
  • Теренс Кроуфорд, США
  • Александр Усик, Украина
  • Эррол Спенс-младший, США
  • Теофимо Лопес, США
  • Василий Ломаченко, Украина
  • Хуан Франсиско Эстрада, Мексика
  • Джош Тейлор, Великобритания
  • Геннадий Головкин, Казахстан.

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес во время прямого эфира в своем Instagram подтвердил, что не намерен давать реванш Василию Ломаченко: «Я не должен давать Ломаченко реванш. Они не дали мне пункт о реванше, так почему, к чертям собачьим, я должен давать его?».

Как сообщала Одесса News, Василию Ломаченко после боя с Лопесом сделали успешную операцию на правом плече. Сейчас он проходит реабилитационный период.

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