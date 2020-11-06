Ломаченко сохранил место в ТОП-10 лучших боксёров мира

Экс-чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях, боксёр из Белгород-Днестровского Василий Ломаченко, лишившийся титулов после поражения в поединке с американцем Теофимо Лопесом, остался в десятке лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории (Pound-for-pound) по версии авторитетного издания The Ring.

Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

Отмечается, что Василий Ломаченко выпал из ТОП-5, опустившись на седьмую позицию. Другой украинец – Александр Усик, победивший британца Дерека Чисору, остался на четвёртом месте.

ТОП-10 лучших боксёров мира Pound-for-pound выглядит так:

Сауль Альварес, Мексика

Наоя Иноуэ, Япония

Теренс Кроуфорд, США

Александр Усик, Украина

Эррол Спенс-младший, США

Теофимо Лопес, США

Василий Ломаченко, Украина

Хуан Франсиско Эстрада, Мексика

Джош Тейлор, Великобритания

Геннадий Головкин, Казахстан.

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес во время прямого эфира в своем Instagram подтвердил, что не намерен давать реванш Василию Ломаченко: «Я не должен давать Ломаченко реванш. Они не дали мне пункт о реванше, так почему, к чертям собачьим, я должен давать его?».

Как сообщала Одесса News, Василию Ломаченко после боя с Лопесом сделали успешную операцию на правом плече. Сейчас он проходит реабилитационный период.