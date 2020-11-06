ОПЗ готовится к получению лицензии на производство медицинского кислорода

Дирекция Одесского припортового завода подала все документы в Минздрав для получения лицензии на производство медицинского кислорода, и до 11 ноября завод будет иметь такую ​​лицензию.

Об этом сообщила на брифинге директор департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Наталья Одарий-Захарьева.

«Дирекция Одесского припортового завода подписала и подала в Министерство здравоохранения Украины все документы, которые необходимы для получения лицензии на производство медицинского кислорода. И в следующий понедельник-вторник завод уже будет иметь лицензию, что позволит поставлять ежесуточно медицинским учреждениям Одесской области 6 тонн кислорода», — отметила чиновница.

По её словам, департамент здравоохранения ОГА также направил пакет документов в Минздрав относительно приобретения 11 кислородных станций для опорных медучреждений по лечению больных COVID-19.

«Ожидаем в ближайшее время получения соответствующей субвенции», — добавила Одарий-Захарьева.

Ранее и.о. директора ОПЗ Николай Синица заявлял, что завод производит кислород криогенным методом, который считается наиболее эффективным. «поскольку обеспечивает наличие 99,7 процента кислорода в конечном продукте. При этом, технические требования к кислороду медицинского ограничиваются 99,5 процента. Ранее мы не лицензировали производство медицинского кислорода, поскольку до начала пандемии COVID-19 в этом не было необходимости. Сейчас руководство завода совместно со специалистами Минздрава Украины прилагает максимум усилий для того, чтобы в ближайшее время медицинские учреждения Одесской области были полностью обеспечены кислородом производства нашего завода».

Он уточнил, что технические условия для производства такого кислорода на ОПЗ есть. Мощности производства позволяют обеспечить суточную потребность в кислороде более 300 пациентам — примерно 10 тысячам больных ежемесячно.

Как сообщала Одесса News, министр здравоохранения Максим Степанов скептически отнёсся к идее выпуска ОПЗ кислорода, считая, что на предприятии выпускается технический кислород, который взрывоопасен.