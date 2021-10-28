Пока гром не грянет: Минздрав уже обеспечил Одесскую область кислородом для больных

Одесская область обеспечена медицинским кислородом для больниц, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, сообщает пресс-служба Минздрава,

«Одесская область и Одесса, в частности, обеспечены медицинским кислородом, а значит, потребности госпитализированных больных COVID-19 в кислородной терапии обеспечиваются полностью», — сказал Комарида.

Отмечается, что в течение 26 октября в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в Одесской области, в общей сложности потреблено 18,9 тонн жидкого и 368 баллонов газообразного кислорода.

В течение 25-27 октября область получила 35 тонн кислорода. Также в Одесской области работают предприятия, которые производят дополнительно 18 тонн кислорода в сутки: ООО ПКФ «Криопром» – 12 тонн, АО «Одесский припортовый завод» – 6 тонн.

«Одесская область сейчас находится в красном уровне эпидопасности, здесь болеют 33 127 человек. Однако система учреждений, работающих с больными COVID-19, способна обеспечить потребность тех, кому назначили кислородную терапию, соответствующим лечением», — отметил Комарида.

Он поблагодарил все компании, которые поставляют кислород в больницы Одесчины за то, что они оперативно включаются и реагируют на все просьбы медиков.

Также отмечается, что запланированы поставки ещё не менее 57 тонн кислорода в ближайшие два дня.

Как сообщала Одесса News, 26 октября в больницах Одессы возникла напряжённая ситуация с обеспечением медицинским кислородом.

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