Ломаченко сделали операцию, он боксировал с Лопесом с травмированным плечом

Знаменитому боксёру из Белгород-Днестровского Василию Ломаченко в понедельник сделали операцию на правом плече и до конца января он не сможет тренироваться.

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что отец и тренер Василия Ломаченко — Анатолий Ломаченко хотел перенести поединок с Лопесом из-за травмы сына. Но Василий отказался от переноса боя и вышел на ринг с травмой плеча.

Доктор Нил Ельаттраче рассказал, что лечил плечо боксёра за 6 недель до поединка, когда тот прибыл в США в тренировочный лагерь. После операции доктор заявил, что прогноз на выздоровление хороший и с возвращением Ломаченко на ринг проблем не будет.

У Ломаченко уже были проблемы с правым плечом в мае 2018 года в поединке с Хорхе Линаресом. Тогда Василий тоже перенёс операцию.

Менеджер Лопеса Дэвид Макуолтер заявил, что не очень верит подобной информации о травме Ломаченко.

«Одно можно сказать наверняка: если Ломаченко травмировал плечо в начале боя, то это произошло не из-за выброшенных ударов. Теофимо тоже вышел на ринг в Лас-Вегасе, не будучи готовым на 100 процентов. В день боя ему провели физиотерапию на травмированном запястье. Также он повредил в тренировочном лагере лодыжку и плечо. Есть кое-что, о чём точно знают бойцы и солидные инсайдеры. Каждый боец завершает тренировочный лагерь с определёнными травмами», — сказал менеджер.

Категоричнее про информацию о Ломаченко высказался скандально известный украинский полусредневес Иван Редкач.

В своём Instagram он написал огромный пост, заявив, что Лома врёт по поводу травмы:

«Похоже больше на чистое враньё, нежели чем на весомые доводы к проигрышу. Очевидно, что вместо того, чтобы пересмотреть свой бой и работать над ошибками, Василий и его команда придумывают причины и оправдания поражению. Мы все прекрасно видели, как Василий с лихвой отжимался на кольцах, ходил на руках, по воде, на чём только можно и как только можно во время своего подготовительного лагеря. Более того, Василий говорил, что во всех своих предыдущих боях он не был так готов и никогда так не выкладывался, и не чувствовал себя на 100%. Он чётко говорит, что он отдохнул год, и он себя отлично чувствует, никаких травм нет и т.д. Враньё однозначное! Но, допустим, что это не враньё, и травма имела место быть. В таком случае, куда смотрела команда, где их профессионализм, как они на самый важный и главный бой не только для Василия, но и для них в жизни, могли выпустить бойца с ТРАВМОЙ! Что это… клоунада? Плевок в лицо всему боксу? Плевок и усмешка над фанатами? Или амбиции большого мальчика, который не слушается своего папу? Это просто цирк, хотя даже не смешно; это низко. И давайте не будем забывать, что Мэнни Пакьяо мог сесть в тюрьму, ему грозил срок от 1 до 4 лет или крупный штраф за то, что утаил информацию о травме плеча перед боем с Флойдом Мейвезером. Таковы правила штата Невада. А может, команда Василия с Василием скопировали именно этот случай?.. тогда стоит команде и Василию вернуть деньги всем тем, кто ставил на победу Василия».

Тем временем, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который представляет интересы Василия Ломаченко, рассказал, возможен ли бой-реванш украинского боксёра с теперь уже абсолютным чемпионом мира в лёгком дивизионе американцем Теофимо Лопесом.

По словам Арума, такой поединок возможен, но он состоится тогда, когда мир справится с последствиями пандемии коронавируса.

«Если делать бой-реванш, нужно делать его тогда, когда весь этот коронавирус закончится, когда люди будут вакцинированы, а мы сможем заработать деньги на входных билетах и ​​других вещах», — заявил Арум.

Как сообщала Одесса News, Василий Ломаченко заявил после боя, что не согласен с решением судей, отдавших предпочтение американскому боксёру.