В Вилково от обломков вражеского дрона пострадал рыбацкий домик боксёра Ломаченко

В городе Вилково Измаильского района Одесской области во время вражеской дроновой атаки ночью 14 сентября пострадала дача 36-летнего уроженца Белгорода-Днестровского, бывшего чемпиона мира по боксу в трёх весовых категориях Василия Ломаченко.

Об этом сообщает издание «Бессарабия INFORM».

Отмечается, что боксер приобрёл дачный домик у местных рыболовов несколько лет назад. С началом полномасштабной войны в Украине это здание несколько раз испытывало повреждения из-за вражеских атак. В этот раз в рыбацком доме повреждены окна и двери без последующего возгорания.

Бывает ли на своей даче Василий Ломаченко, изданию неизвестно.

Для справки. Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион 2008 (Пекин) и 2012 (Лондон) годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года среди любителей.

Чемпион мира в полулёгком весе по версии WBO (2014 – 2016), во втором полулёгком весе по версии WBO (2016 – 2018), в лёгком весе по версиям WBA (2018 – 2020), WBO (2018 – 2020), WBC (2019 – 2020).

В мае 2023 года Ломаченко проиграл Девину Хейни (США) поединок за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе.

В мае 2024 года в Австралии Ломаченко победил бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе австралийца Джорджа Камбососа в поединке за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе

27 февраля 2022 года, после полномасштабного нападения России на Украину, мэр города Белгород-Днестровский Виталий Граждан говорил, что Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны. В сентябре он посвятил одну из побед на ринге украинскому народу и заявил, что «гордо несёт флаг всякий раз», когда выходит на бой.

В конце 2022 года спортсмен опубликовал в социальных сетях проповедь архиерея УПЦ, в которой тот заявляет, что украинское государство «начало войну против Бога». В августе 2024 года он подверг критике запрет русской церкви в Украине. Опубликовав на своей странице в Instagram видео с заседания Верховной Рады Украины, которая 20 августа приняла закон №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, Ломаченко написал: «Действительно «делаем историю». Безбожники думают, что победили… Не обманывайтесь: Бог опозорен не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт. Невозможно высмеять или обмануть Бога, его церковь и служителей. Каждому своё время. Бог воздаст по его словам и делам».

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy.