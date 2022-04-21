Ночь в Одессе минула без ракетных обстрелов

Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов.

Об этом сообщил спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале.

«Ночь в Одессе и Одесской области прошла не без воздушной тревоги, но, слава Богу, без обстрелов», — отметил Братчук.

Спикер начальника ООВА подчеркнул, что небо региона эффективно контролируют силы ПВО, не дающие противнику активизировать воздушную разведку.

По мнению Братчука, на данный момент нет оснований считать возможной высадку вражеского десанта после подбития флагмана российского ЧФ — крейсера «Москва». Корабли ушли в Крым. Однако, опасность ракетного обстрела с крымской территории остаётся достаточно высокой. И это касается не только Одессы и региона, но и других территорий Украины», — предупредил Братчук.

На границе с временно оккупированной территорией Молдовы – так называемой ПМР – усилено противодействие возможному проникновению диверсионно-разведывательных групп агрессора, — сказал Братчук, отметив, что ситуация в непризнанной Приднестровской Молдавской республике по подготовке или перемещению войск постоянно мониторится, держится на контроле.

«Силы охраны и обороны юга по всем направлениям готовы к реагированию на проявления вражеской активности», — резюмировал представитель ООВА.

Как сообщала Одесса News, за последние сутки общие потери врага на южном рубеже нашей обороны составили 34 военнослужащих и 7 единиц техники, среди которых танк, самоходная гаубица «Мста-С», реактивная система залпового огня, прочая бронированная, автомобильная, инженерная техника.

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