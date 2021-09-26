Александр Усик стал новым чемпионом мира в супертяжёлом весе (полное видео боя)

Александр Усик в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» по очкам победил Энтони Джошуа.

По информации спортивного издания XSPORT, на протяжении всего поединка Александр «очень классно двигался, здорово выходил на дистанцию атаки и несколько раз потряс британца. В 12-м раунде Усик и вовсе практически нокаутировал Джошуа, однако того спас гонг».

Как итог – судьи единогласно провозгласили новым чемпионом мира Александра Усика (117:112, 116:112, 115:113).

Усик стал третьим боксёром в истории после Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, который завоевал чемпионские пояса в тяжёлом и супертяжёлом весах. Также Александр вернул в Украину пояса, которыми ранее владел Владимир Кличко.

Стало известно, что боксёры проведут незамедлительный реванш, потому что такой пункт был прописан в контракте на бой.

«Где бы я реально хотел провести реванш? Блин, на Олимпийском в Киеве. Джошуа — боец. Я думаю, он будет пытаться стать лучше. Возможно, он решится на реванш, возможно нет. Это его проблемы. Я думаю, что решится.Я бы хотел сказать Джошуа спасибо. Конечно, я люблю, когда мне дают шансы. Но шанс мне дал Всевышний, а не Энтони. Он меня сюда привёл. Я ничего вообще не собираюсь говорить. Я не обращаю внимания на критиков. Критики умеют только критиковать. Для меня критика – это дополнительная мотивация. Я знаю, что умираю в зале, тону в бассейне, бегу и хочу остановиться, но не останавливаюсь. А то, что они меня критикуют, – это их проблемы. Они болтуны».

После завершения поединка британец отправился в больницу. У него подозрение на перелом стенок глазницы.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поздравил Александра Усика с победой:

«Украина возвращает своё. Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу. Тяжёлая, но этим и ценная победа. Саня, спасибо. Браво, чемпион. Мощь, сила, Усик», — написал Зеленский.

После боя Усик и Джошуа встретились в подтрибунном помещении, где боксёры сделали несколько совместных фото.

Одесса News публиковала комментарий белгород-днестровского боксёра, друга Александра Усика — Василия Ломаченко — с прогнозами поединка Усик-Джошуа.

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