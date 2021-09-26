В Рени прибыло оборудование для Днестровской ветровой электростанции

В Ренийский МТП 24 сентября зашёл теплоход «DREMORA 2», на борту которого находилось оборудование для строительства второй очереди Днестровской ветровой электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба госстивидора на своей странице в Facebook.

Отмечается, что общий вес груза составил 1021 тонну.

Переваливали оборудование с помощью двух портальных кранов «Кондор» с нагрузкой по 40 тонн на портативные складские площадки. Далее оборудование погрузили на специальный автотранспорт.

В пресс-службе госстивидора сообщают, что в ближайшее время в порт прибудут ещё две партии оборудования для ВЭС общим весом 3600 тонн.

Одесса News информировала, как под Южным устанавливали первые ветряки новой электростанции.

Фото: Facebook

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