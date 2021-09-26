Основные покупатели одесской продукции — Китай и Россия

В первом полугодии 2021 года Одесская область экспортировала за рубеж товаров на 680 миллионов долларов, что на 3,1 % меньше, чем за аналогичный период 2020-го.

Об этом сообщает региональная служба статистики.

Больше всего товаров регион экспортировал в Китай (на 52 миллиона долларов). На втором месте — Российская Федерация с показателем в 34 миллиона долларов. Третью строчку рейтинга топ-экспортёров продукции одесских предприятий заняла Турция с показателем в 31 миллион долларов, замыкают пятёрку лидеров Молдова и Индия (по 30 миллионов).

Объём импорта товаров в Одесскую область за полгода составил 1,2 миллиарда долларов, что на 13% больше прошлогодних показателей. Лидируют в рейтинге стран, откуда регион импортировал товары, Китай (248 миллионов долларов), Турция (158 миллионов), Индонезия (94 миллиона), Россия (55 миллионов) и Белоруссия (53 миллиона).

Отмечается, что в докоронавирусном 2019-м году объём экспорта товаров из Одесской области в первом полугодии составлял 821 миллион долларов, т.е. с начала пандемии спад экспорта одесских предприятий составил 17%.

Как сообщала Одесса News, Россия вошла в тройку главных торговых партнёров Украины по итогам 2020 года.

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