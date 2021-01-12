Россия вошла в тройку главных торговых партнёров Украины по итогам 2020 года.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

«Страны, из которых больше всего импортировали товары в Украину: Китай — $8,3 млрд, Германия — $5,1 млрд и Россия $4,6 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Китай — $7,1 млрд, Польшу — $3,3 млрд, Россию — 2,7 млрд», — сказано в сообщении ведомства.



Отмечается также, что товарооборот Украины в 2020 году составил 103,4 млрд долл., что на 7 млрд долл. меньше, чем в 2019 году.

За 12 месяцев 2020 года в Украину импортировали товаров на $54,2 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на $6,2 млрд или на 10,3%).

Экспортировали из Украины в прошлом году на $49,2 млрд (уменьшение экспорта составило $0,85 млрд или 1,7%).

Сальдо (разница между экспортом и импортом) — отрицательное — $5 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся: зерновые — на $9,4 млрд, чёрные металлы — на $7,7 млрд, а также жиры и масла животного или растительного происхождения — на $5,8 млрд.



Больше всего импортировали в Украину следующие категории: топлива минеральные, нефть и продукты её перегонки — $8 млрд, реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства — $6,1 млрд и средства наземного транспорта — $5,5 млрд.

Как сообщала Одесса News, за январь-октябрь 2020 года товарооборот Украины сократился на $8 млрд (9%) — до $82,67 млрд по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.