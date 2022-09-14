14 сентября «зерновым коридором» из одесских портов вышли 5 судов

14 сентября в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 5 судов со 153 тыс. тонн продовольствия. Они направляются в страны Азии и Европы.

Об этом сообщает Мининфраструктуры в Facebook.

Отмечается, что за 1,5 месяца работы «зернового коридора» через порты Большой Одессы экспортировано 3,1 млн. тонн агропродукции.

«Всего из украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, из портов «Черноморск», «Одесса» и «Южный» 13 сентября вышли в рейсы по «зерновому коридору» семь судов с украинской агропродукцией.

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

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