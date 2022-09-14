14 сентября Аллея Звёзд в Одессе пополнилась тремя новыми именами выдающихся одесситов.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Так, торжественно были открыты звезды в честь Леонида Осиповича Пастернака — одесского живописца, графика и педагога (1862 – 1945 гг. — 160 лет со дня рождения), Георгия Андреевича Голубенко – одесского писателя, драматурга, сценариста (1947 – 2014 гг. – 75 лет со дня рождения) и Евгения Александровича Лапейко – композитора, организатора и руководителя Одесского рок-клуба, команды КВН «Одесские джентльмены» (1952 – 2007 гг. – 70 лет со дня рождения).

«В Украине идет война, развязанная Россией. Враг уничтожает города и убивает украинцев. Мы должны показать, что Россия не может отнять у нас традиции, историю и память. Именно поэтому сегодня мы открываем новые звёзды на нашей Аллее, чтобы чтить память тех, чьи имена славят Одессу на весь мир, кто сделал одесскую культуру мировым достоянием», — отметил на открытии звёзд мэр Одессы Геннадий Труханов.

Для справки. Леонид Пастернак — одесский живописец и график; мастер жанровых композиций и книжной иллюстрации; педагог. Отец писателя и поэта Бориса Пастернака и архитектора Александра Пастернака. После революции 1917 года Леонид Пастернак вместе с семьёй уехал в Германию. В эмиграции он создал портреты Эйнштейна и Рильке, Скрябина и Рахманинова, Шаляпина и Мечникова. Творчество Леонида Пастернака представлено во многих музейных собраниях Украины, Великобритании, Германии, Франции и Израиля. В Одесском художественном музее сохраняются графические работы мастера “Покинутые”, “Казак” и “Женщина с Хитрова рынка”. В 1999 году в Оксфорде, на улице Парк Таун, состоялось торжественное открытие музея Леонида Пастернака. Его именем названа улица в Тель-Авиве.

Георгий Голубенко – одесский писатель, драматург, сценарист, комедиограф, заслуженный деятель искусств Украины, член Союза театральных деятелей, член Союза журналистов, художественный

руководитель одесских театров “Комедиум” и муниципального театра “Ришелье”. Автор пьес для театров музыкальной комедии, идущих в Украине и за рубежом: “Старые дома”, “Путешествие на Луну”, “Король скрипачей”, “Хозяйка Рая”, “Великая герцогиня Герольштейнская”, “Кабаре Бени Крика”, “Королева Молдаванки”, “Таланты и полковники”, “Одесский подкидыш”. Автор книги рассказов “Рыжий город”, произведения из которой легли в основу написанного им сценария фильма “Улыбка Бога, или Чисто одесская история”, автор знаменитых одесских афоризмов: «Одесситы всех стран, соединяйтесь!» и «Одесса – это не просто город, это улыбка Бога».

Евгений Лапейко — организатор и руководитель Одесского рок-клуба, музыкальный руководитель команды КВН «Одесские джентльмены», композитор первой в Украине рок-оперы «Девушка и смерть», которая была поставлена в 1978 году в Одессе. Композитор рок-опер «Ромео и Джульетта», «Ариадна», «Сказка о мёртвой царевне», музыкальных спектаклей «Вий», «Пеппи Длинныйчулок», балета «Валентина», которые были поставлены в Одессе, Киеве и других городах.

Как сообщала Одесса News, 13 сентября в Одессе запущен самый длинный в Европе пассажирский маршрут «Север-Юг», объединивший два крупнейших спальных микрорайона – Таирова и Котовского.

Фото и видео: «Одесса»

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