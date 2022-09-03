Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября провёл второе за неделю заседание ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он рассказал в своём вечернем обращении, расшифровка опубликована на сайте Офиса президента.

На заседании Ставки присутствовали главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, Министр внутренних дел Денис Монастырский, начальник Главного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов, врио главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Докладывали на заседании командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками оперативного командования «Запад» Сергей Литвинов и командующий войсками оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук.

«Думаю, что все вы понимаете, какие основные вопросы. Приняты и определённые решения. Я думаю, мы их все увидим. Рассмотрели сегодня также вопрос обеспечения наших военных, всесторонней поддержки Вооружённых сил Украины», – сказал Зеленский.

Для справки. Предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Зеленский провёл 31 августа. Он не раскрывал деталей обсуждавшихся вопросов. В тот же день советник главы ОП Михаил Подоляк сообщал, что Украина будет атаковать российские склады по всей линии фронта.

«Мы обескровливаем, обезжириваем военные группировки РФ и постепенно оттесняем их со своей территории. Вот именно таким будет контрнаступление. Но не только на юге. Сегодня и на мелитопольском направлении это идёт, и на харьковском направлении идёт. И особенно идёт активная оборона на донецко-луганском направлении», – говорил он.

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки нашей авиацией нанесено двадцать два удара по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 4-х сотен артиллерийских задач.

Фото и видео: ОПУ

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