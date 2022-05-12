Оперативное командование «Юг»: запрещено посещать пляжи

Оперативное командование «Юг» и Одесский городской совет в очередной раз напоминают, что в настоящее время ЗАПРЕЩЕНО ПОСЕЩАТЬ ПЛЯЖИ, так как на побережье проведены соответствующие работы для обеспечения обороны региона.

Для информирования населения на территории пляжей Одессы установлены таблички об опасности.

Посещение запрещённых зон на пляжах Одессы может привести к трагическим и непоправимым последствиям.

НЕ используйте сейчас пляжи для отдыха — это опасно!

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