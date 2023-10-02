В бою за Украину погиб житель Одесской области матрос Мельниченко, светлая память

5 августа после получения ранений, несовместимых с жизнью, на территории временного места сосредоточения подразделения, погиб житель села Выпасное Мологовской территориальной громады Одесской области 26-летний матрос Александр Мельниченко.

Об этом сообщает Белгород-Днестровская районная госадминистрация.

Защитника провели в последний путь13 августа в его родном селе.

Одесса News сообщала, что 10 августа 2023 года в лечебном учреждении Киева остановилось сердце раненого бойца — 28-летнего Александра Зотика — жителя села Семёновка Староказацкой общины Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy