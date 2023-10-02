В бою за Украину погиб житель Одесской области матрос Мельниченко, светлая память

5 августа после получения ранений, несовместимых с жизнью, на территории временного места сосредоточения подразделения, погиб житель села Выпасное Мологовской территориальной громады Одесской области 26-летний матрос Александр Мельниченко.
Об этом сообщает Белгород-Днестровская районная госадминистрация.
Защитника провели в последний путь13 августа в его родном селе.
Одесса News сообщала, что 10 августа 2023 года в лечебном учреждении Киева остановилось сердце раненого бойца — 28-летнего Александра Зотика — жителя села Семёновка Староказацкой общины Одесской области.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy