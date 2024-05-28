Одесский ТЦК обнародовал свою версию задержания главреда «Экономической правды»

В Одесском областном ТЦК и СП утверждают, что задержали главного редактора «Экономической правды» Дмитрия Денкова из-за того, что он не обновлял учётные данные и был в розыске. В издании же эту информацию отрицают.

Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил в Facebook, что «указанный гражданин долгое время не обновлял учётные данные, на основании чего был объявлен в розыск в установленном порядке. Накануне его задержали представители Государственной пограничной службы Украины в Одесской области», – говорится в сообщении.

Однако, как сообщала Одесса News, главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева утверждает, что Дмитрий Денков обновил данные в приложении Резерв+. Как и большое количество украинцев, Дмитрий обновил свои данные в Резерв+ в первый же день после запуска приложения. И когда на странице Оперативного командования «Юг» в Facebook появляется сообщение о том, что «указанный гражданин долгое время не обновлял учётные данные», это, мягко говоря, неправда», — написала Мусаева.

Журналистка добавила, что Дмитрий ехал в Одесскую область навестить своих родителей. Его задержали пограничники на транзитном участке, пролегающем в пограничной молдавской зоне – другого пути в Белгород-Днестровский пока нет.

«Всё, что мы знаем на сегодня, это то, что его задержали пограничники. Впоследствии они передали нашего коллегу сотрудникам ТЦК, хотя центр не является ни судебным органом, ни органом следствия», – сообщила Мусаева.

Также она подчеркнула, что Денков уже обсуждал возможность пойти на службу в ВСУ. Он планировал мобилизоваться после проведения банковского форума в конце июня, потому что это мероприятие входит в его сферу ответственности.

Дмитрия Денкова около суток удерживали без связи сотрудники Белгород-Днестровского ТЦК и СП. После получения огласки в медиа Дмитрий вышел на связь и сообщил, что нашёл общий язык с ТЦК и присоединяется к одному из подразделений ВСУ.

Фото: detector.media

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