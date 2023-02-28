Турция открыла рынок для экспорта украинской рыбной продукции

Украина получила от компетентного органа Турции согласованную форму сертификата качества, необходимого для беспрепятственного ввоза украинской рыбной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

«Отныне у украинских производителей рыбных продуктов появились новые возможности для продажи собственной продукции — открыт рынок экспорта в Турцию», — говорится в сообщении.

В Госрыбагентстве добавляют, что работа по продвижению украинской рыбной продукции на рынки других стран продолжается.

Также в ведомстве напоминают, что сейчас идёт онлайн опрос с целью анализа международных рынков для экспорта рыбной продукции украинского производителя, в рамках которого предприятия могут определить первоочередные для открытия международные рынки и приоритетный для экспорта отечественный ассортимент рыбной продукции.

Кстати. В 2022 году Украина экспортировала 8,4 тыс. т рыбы, рыбной продукции и других водных биоресурсов, что на 34% меньше, чем в 2021 году, когда было экспортировано 12,6 тыс. т. Наибольшие объёмы рыбной продукции Украина экспортировала в Молдову, Германию, США, Данию и Литву.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года правительство Украины дало старт реформе рыбной отрасли, одобрив проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании государственного регулирования в области рыбного хозяйства, сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов и сфере аквакультуры».

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