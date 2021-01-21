Группа нелегалов-сирийцев пыталась сбежать от одесских пограничников

Пограничники Одесского отряда задержали в Черноморском морском порту группу нелегалов из Сирии.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как выяснилось, мигранты прятались в полуприцепе с автомаслом, который прибыл на теплоходе из Турции.

Пограничный наряд услышал подозрительные звуки внутри автоприцепа. По указанию старшего смены пограничники вели визуальное наблюдение за подозрительным транспортным средством. С наступлением сумерек, разрезав тент, изнутри вылезли неизвестные лица. Они быстро спрыгнули на землю и пытались бежать из пункта пропуска. Пограничники оперативно задержали беглецов, которые, как оказалось, не имели никаких документов.

По словам задержанных, они являются гражданами Сирии и планировали нелегально попасть в Германию.

Нелегалы признались, что сели в полуприцеп в Стамбуле и каждый из них заплатил за такой «вояж» по 7 тысяч евро.

По данному факту начато уголовное производство по ст.332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Комментарий Вячеслава Половникова — старшего инспектора пограничной службы отдела пограничной службы «Черноморск»:



Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года оперативники Одесского погранотряда разоблачили и задержали в грузовике, прибывшем паромным сообщением Карасу (Турция) — Черноморск, группу из 13 нелегальных мигрантов из Ирака, Турции и Сирии, которые планировали попасть в одну из стран ЕС.

Фото и видео: Госпогранслужба