Россиянину из Молдовы не удалось проехать домой транзитом через Украину

Одесские пограничники продолжают выявлять лиц, которые в нарушение украинского законодательства незаконно посещали неподконтрольные Украине территории.

Как сообщает Госпогранслужба, пограничники Подольского отряда обнаружили гражданина Российской Федерации, который посещал территорию АР Крым вне установленных КПВВ.

«Иностранец 1986 года рождения следовал в Украину на автомобиле через пункт пропуска «Кучурган», что в Одесской области. Мужчина рассказал, что планировал из Молдовы попасть в Россию, транзитом через Украину. Там, вроде, он должен был работать дорожным рабочим. Однако, во время паспортного контроля пограничники выяснили, что мужчина посещал ВОТУ (временно оккупированную территорию Украины, — ред.) АР Крым с нарушением установленного законодательством Украины порядка. На полуостров он попал с территории РФ», — говорится в сообщении.



По этой причине пограничники отказали россиянину в пересечении границы и запретили ему въезжать на территорию Украины ближайшие 3 года.

Пограничники также напомнили, что Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» предусматривает, что въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и выезд из неё допускаются только по специальному разрешению через контрольные пункты въезда-выезда.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года вывезти валюту незаконным путём пытался гражданин Украины через паромный пункт пропуска «Орловка» в Одесской области.