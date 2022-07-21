Транспортировать зерно на экспорт будут через порты Одесса, Южный и Черноморск

Транспортировать украинское зерно на экспорт, согласно договорённостям в Стамбуле делегаций Украины, России и Турции при посредничестве ООН, планируется через порты «Одесса», «Южный» и «Черноморск».

О такой договорённости сообщил BBC народный депутат Рустем Умеров, входящий в украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, где продолжаются переговоры по поводу безопасной транспортировки зерна по Чёрному морю.

«Маршруты безопасной транспортировки зерна разработаны с участием военных, а соблюдение правил безопасности будет контролировать расположенная в Стамбуле мониторинговая группа под эгидой ООН», — отметил Умеров.

Депутат отдельно подчеркнул, что российские суда не смогут проверять украинские зерновозы.

«По этим коридорам мы разработали механизм, где никакого контроля этих судов в море не будет. Будет только мониторинговая группа работать со своим мандатом, и они будут только проверять, чтобы в этих судах не было вооружения», — сказал Рутем Умеров.

Как сообщала Одесса News, в результате неспровоцированной российской агрессии в Украине оказалось заблокированным более 20 миллионов тонн зерна, предназначенного на экспорт, в том числе в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Это поставило под угрозу голода наиболее уязвимые страны мира, в частности, в Африке.

ЕС организовал «коридоры солидарности» на границах с Украиной для вывоза зерна по суше, автомобильным и железнодорожным транспортом, а также по внутренним водным путям, но это позволяет лишь частично решить проблему.

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