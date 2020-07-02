За последние сутки в Одессе зарегистрированы 9 новых случаев COVID-19

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 2 июля в Одессе лабораторно подтверждены 363 случая COVID-19 (+9 за сутки).

Утром 2 июля на стационарном лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 36 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 33 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 15 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице два человека находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет. Также 34 пациента находятся в состоянии средней тяжести.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребёнка — девочка возрастом 5 лет находится на самоизоляции дома под наблюдением педиатра. Ещё семь детей с положительным тестом на COVID-19 находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели девять жителей Одессы — девочка возрастом 17 лет, пять женщин в возрасте от 24 до 60 лет, а также трое мужчин возрастом от 35 до 56 лет.

Департаментом здравоохранения Одесского горсовета организовано обследование на COVID-19 методом иммуноферментного анализа (ИФА) в опорных лабораториях городских медучреждений.

Тест-системы для ИФА-диагностики были приобретены за средства горбюджета Одессы. Обследование проводится только по направлению врачей городских медучреждений.

Опорные лаборатории для ИФА-диагностики COVID-19 работают на базе городской клинической инфекционной больницы, городских больниц №№1, 5, 10, консультативно-диагностических Центров №№6 и 20.

По состоянию на 1 июля проведено 762 обследования методом ИФА, в том числе 418 анализов на антитела Ig-M и 344 — на Ig-G.

Таким образом, к настоящему времени в Одессе зарегистрированы 257 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 96 одесситов.

Как сообщала Одесса News, на утро 2 июля в Одесской области лабораторно подтверждено 1 736 случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19. За сутки к числу заболевших прибавилось 24 человека.