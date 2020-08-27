За месяц количество госпитализированных с COVID-19 в Украине возросло почти вдвое

В Украине 6 505 человек госпитализированы с коронавирусной болезнью за последний месяц.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, сообщает Укринформ.

«Коронавирус и дальше распространяется по всей стране, растёт количество больных, госпитализированных.

Сегодня утром это 6 505 человек. Для справки: на середину июля это количество было на уровне 3,5 тысяч», — акцентировал Степанов.

По состоянию на 27 августа лабораторно подтвердили 112 059 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 974.

Степанов также отметил, что за сутки заболели 65 детей, 137 медработников, зафиксировано 49 летальных исходов.

В Вооружённых Силах Украины COVID-19 болеют 604 человека, за сутки обнаружено 47 новых случаев.

Министр добавил, что за предыдущие сутки проведено 41 294 тестирования на коронавирус. Из них 20 730 — методом ПЦР, 20 564 — методом ИФА.

Как сообщала Одесса News, на утро 27 августа среди стран мира с наибольшим количеством заражённых коронавирусом Украина занимает 27-ю позицию.