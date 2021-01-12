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За последние сутки каждый 8-й тест на COVID-19 в Украине оказался положительным

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За последние сутки в Украине проведено 41 682 тестирования, результаты 5 116 из них оказались положительными.

Заболели за прошедшие сутки 131 ребёнок и 309 медработников. Умерли 184 человека. Такие данные привёл сегодня утром на своей странице в Facebook Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки госпитализировано 1 092 человека; выздоровел 15 951 человек.

Министр отметил, что наибольшее количество подтверждённых случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 898 случаев;
  • Винницкая область — 121 случай;
  • Волынская область — 99 случаев;
  • Днепропетровская область — 267 случаев;
  • Донецкая область — 160 случаев;
  • Житомирская область — 72 случая;
  • Закарпатская область — 134 случая;
  • Запорожская область — 463 случая;
  • Ивано-Франковская область — 66 случаев;
  • Киевская область — 284 случая;
  • Кировоградская область — 76 случаев;
  • Луганская область — 47 случаев;
  • Львовская область — 312 случаев;
  • Николаевская область — 52 случая;
  • Одесская область — 315 случаев;
  • Полтавская область — 520 случаев;
  • Ривненская область — 132 случая;
  • Сумская область — 152 случая;
  • Тернопольская область — 83 случая;
  • Харьковская область — 275 случаев;
  • Херсонская область — 73 случая;
  • Хмельницкая область — 18 случаев;
  • Черкасская область — 306 случаев;
  • Черновицкая область — 184 случая;
  • Черниговская область — 7 случаев.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине было зафиксировано 4 288 случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 133 ребёнка и 184 медработника, 68 человек умерли.

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