За последние сутки каждый 8-й тест на COVID-19 в Украине оказался положительным

За последние сутки в Украине проведено 41 682 тестирования, результаты 5 116 из них оказались положительными.
Заболели за прошедшие сутки 131 ребёнок и 309 медработников. Умерли 184 человека. Такие данные привёл сегодня утром на своей странице в Facebook Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
Также за прошедшие сутки госпитализировано 1 092 человека; выздоровел 15 951 человек.
Министр отметил, что наибольшее количество подтверждённых случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 898 случаев;
- Винницкая область — 121 случай;
- Волынская область — 99 случаев;
- Днепропетровская область — 267 случаев;
- Донецкая область — 160 случаев;
- Житомирская область — 72 случая;
- Закарпатская область — 134 случая;
- Запорожская область — 463 случая;
- Ивано-Франковская область — 66 случаев;
- Киевская область — 284 случая;
- Кировоградская область — 76 случаев;
- Луганская область — 47 случаев;
- Львовская область — 312 случаев;
- Николаевская область — 52 случая;
- Одесская область — 315 случаев;
- Полтавская область — 520 случаев;
- Ривненская область — 132 случая;
- Сумская область — 152 случая;
- Тернопольская область — 83 случая;
- Харьковская область — 275 случаев;
- Херсонская область — 73 случая;
- Хмельницкая область — 18 случаев;
- Черкасская область — 306 случаев;
- Черновицкая область — 184 случая;
- Черниговская область — 7 случаев.
Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине было зафиксировано 4 288 случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 133 ребёнка и 184 медработника, 68 человек умерли.