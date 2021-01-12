За последние сутки каждый 8-й тест на COVID-19 в Украине оказался положительным

За последние сутки в Украине проведено 41 682 тестирования, результаты 5 116 из них оказались положительными.

Заболели за прошедшие сутки 131 ребёнок и 309 медработников. Умерли 184 человека. Такие данные привёл сегодня утром на своей странице в Facebook Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки госпитализировано 1 092 человека; выздоровел 15 951 человек.



Министр отметил, что наибольшее количество подтверждённых случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 898 случаев;

Винницкая область — 121 случай;

Волынская область — 99 случаев;

Днепропетровская область — 267 случаев;

Донецкая область — 160 случаев;

Житомирская область — 72 случая;

Закарпатская область — 134 случая;

Запорожская область — 463 случая;

Ивано-Франковская область — 66 случаев;

Киевская область — 284 случая;

Кировоградская область — 76 случаев;

Луганская область — 47 случаев;

Львовская область — 312 случаев;

Николаевская область — 52 случая;

Одесская область — 315 случаев;

Полтавская область — 520 случаев;

Ривненская область — 132 случая;

Сумская область — 152 случая;

Тернопольская область — 83 случая;

Харьковская область — 275 случаев;

Херсонская область — 73 случая;

Хмельницкая область — 18 случаев;

Черкасская область — 306 случаев;

Черновицкая область — 184 случая;

Черниговская область — 7 случаев.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине было зафиксировано 4 288 случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 133 ребёнка и 184 медработника, 68 человек умерли.

