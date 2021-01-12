В Арцизе Одесской области возводится православный храм в византийском стиле

В городе Арциз Одесской области ведётся строительство одного из самых масштабных православных храмов в регионе.

Как сообщает Одесса-медиа, здесь уже более 7 лет возводится духовно-культурный центр в византийском стиле по раннехристианскому образцу.

Возводят его в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радосте». Это базилика. Церковь без куполов, характерная для православного периода ранней Византийской империи.

По замыслу зодчих, этот архитектурный шедевр обещает стать популярным для туризма местом и уже радует местных жителей. Здесь также планируется создание музея Ветхого Завета. Храм будет уменьшенной копией известной базилики в болгарском городе Плиска.

По словам настоятеля отца Геннадия, комплекс готов приблизительно на 50 процентов.

Базилика в Арцизе является пока единственным храмом такого типа в Украине.

Как сообщала Одесса News, в 60 км от Одессы ведётся реставрация 200-летнего архитектурного творения — усадьбы Курисов.

Фото: Максим Войтенко/Одесса-медиа