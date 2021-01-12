Труханов: Отбываю в ежегодный отпуск на 7 календарных дней

Согласно статье 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», статьи 21 Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления», статей 4, 10 Закона Украины «Об отпусках» и статьи 74 КЗоТ Украины Одесский городской голова Геннадий Труханов ушёл в отпуск.

Об этом он подписал соответствующее распоряжение.

«Отбываю в ежегодный отпуск на 7 календарных дней за период 28.11.2017 г.-27.11.2018 г. с 11 января по 17 января 2021 года.

В распоряжении также указывается, что на период отпуска выполнение обязанностей городского головы Труханов возложил на Кучука Михаила Ильича, первого заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета.



Михаил Кучук в должности первого вице-мэра работает менее месяца. Однако, опыт управления городским хозяйством у него не маленький: в 1994-1998, 2005-2010 годах он был заместителем мэра Одессы Эдуарда Гурвица, курировал вопросы строительства. С 2011 года — заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

Есть у Михаила Кучука и разнообразный партийный опыт: с 2006 по 2010 год — депутат облсовета от «Нашей Украины», с 2010 по 2015 год — депутат облсовета от «Фронта перемен», в 2020 году избран депутатом Одесского горсовета от «ОПЗЖ». После избрания заместителем городского головы Одессы отказался от мандата.

Как сообщала Одесса News, 11 декабря 2020 года мэр Одессы Геннадий Труханов, находившийся в самоизоляции в связи с заболеванием коронавирусом COVID-19, был госпитализирован в Одесскую городскую инфекционную больницу.