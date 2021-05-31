Одесситы вышли на защиту исторических зданий

Более 100 одесситов 30 мая устроили в центре города акцию протеста против сноса «Типографии Фесенко» и «Ришельевского театра», на месте которых планируется возвести жилой дом с паркингом.

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы должны не допустить снос здания «Типография Фесенко», имеющего историческую и культурную ценность для города. Поскольку здесь печатали первые бумажные банкноты Украинской Народной Республики. А с 1885 по 1920 год вышли в свет почти 75 украинских изданий», — рассказал краевед Тарас Максимюк.

Его поддержал основатель проекта «Архитектура Одессы» Дмитрий Шаматажи. Он отметил, что такие здания в историческом ареале Одессы, как «Типография Фесенко» представляют собой неповторимую архитектурную стилистику.

Представитель застройщика заявил, что заказчик строительства имеет необходимый пакет документов для возведения жилого дома на Ришельевской, 47 и 49. Однако не смог показать такие документы участникам акции.

Присутствующие собрали подписи под обращением в Министерство культуры и информационной политики, а также мэрию Одессы с требованием не допустить уничтожения исторических зданий в центре города.

А накануне возле дачи Маразли на Лидерсовском бульваре, 13 прошла арт-акция, в ходе которой объект украсили фотографиями памятников архитектуры Одессы.

«Данное мероприятие проводится ради сохранения от застройщиков как дачи Маразли, так и других памятников архитектуры, большинство из которых в скором времени мы сможем увидеть только на фотографиях», — отметил Станислав Рико, инициатор проекта «Дача Маразли даёт сдачи».



По данным ТАЙМЕРА, на импровизированной выставке представлено около 250 фоторабот одесских фотографов, в том числе от проекта «АртОдесса», который занимается созданием виртуального фото-каталога одесской архитектуры.

«Нашему проекту более 12 лет. На сегодня у нас уже полмилиона фотографий домов и даже кварталов, в архиве есть объекты, которых уже нет», — рассказал представитель проекта Александр Лимицкий.

Кстати. Здание дачи Маразли и соседствующих с ним построек в 2018 году было продано Одесским облсоветом фирме «Крок вперед», которую связывают с нардепом от «Евросолидарности» Алексеем Гончаренко и его партнёром, депутатом Одесского облсовета Михаилом Шмушковичем. Затем объект передали фирме «Бульвар 1906», которая и будет вести застройку объекта. Сам особняк, правда, обещают оставить в целости, однако в том, что здание удастся сохранить, многие выражают сомнение.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года Минкульт выдал предписание о прекращении строительства в центре Одессы жилого комплекса на месте исторических «Типографии Фесенко» и «Ришельевского театра». Так в ведомстве отреагировали на обращение инициативной группы о недопустимости строительства жилого дома на месте существующего исторического здания «Типография Фесенко».

Заместитель министра Светлана Фоменко уточнила, что у застройщиков нет «согласованной должным образом научно-проектной документации, а также разрешения центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны культурного наследия, на проведение там земляных работ».

Однако судья Одесского окружного админсуда признала достаточными доводы компании-застройщика о том, что запрет на строительные работы повлечёт значительные материальные убытки в виде штрафных санкций перед подрядными организациями, и удовлетворила ходатайство о приостановлении действия предписания Минкульта.

26 мая Министерство культуры и информационной политики направило апелляцию на это решение админсуда.

Фото: Укринформ. ТАЙМЕР

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