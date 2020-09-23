Правозащитники ОО «Спільна мета» отстояли в суде запрет на застройку ЖК «Граф у моря»

23 сентября состоялось заседание Пятого апелляционного административного суда, рассмотревшего апелляционную жалобу ООО «КРЕДО и Ко» на запрет строительства ЖК «Граф у моря».

Апелляционную жалобу поддерживали активисты правозащитной организации «Спільна мета».

Как отмечают активисты этой организации в Facebook, застройщик пытался убедить суд в том, что строительство жилого дома в пляжной зоне не противоречит закону.

ООО «КРЕДО и Ко» выиграла суд — строительство ЖК «Граф у моря» на 13-й фонтана остановлено до решения дела по существу.

«Спільна мета» рассматривает решение суда как победу.

Волонтёры этой организации также ратуют за прекращение строительства компанией «Стикон» жилищного комплекса «Олимпийский».

«На территории Дворца спорта строительная компания «Стикон» строит самый высокий в Одессе жилой дом — ЖК «Олимпийский». Кроме названия и местоположения, больше ничего не связывает его со спортом. Это и неудивительно, ведь целевое назначение земельного участка, на котором ведётся строительство — для эксплуатации и обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса и благоустройства территории», — подчёркивают правозащитники.

Активисты информируют, что городская архитектура выдала градостроительные условия на реконструкцию незавершённого строительства объекта, но на самом деле строится новый 30-этажный жилой дом.

«Самое интересное, что заказчиком такого строительства выступает Одесский Дворец спорта, учреждение, учредителем которого является Одесский областной совет. Какое отношение имеет Дворец спорта к новому ЖК и будут построены там хоть какие-то спортивные объекты, не понятно. Получается, что земля, на которой должны быть спортивные площадки или стадион, в очередной раз даром подарили застройщикам», — комментирует ситуацию «Спільна мета».

Более того, одесситы знают, какова ситуация с транспортной развязкой на проспекте Шевченко и возле Дворца спорта, в частности. «Но зачем же там паркинг, если даже Минрегион, как исключение, позволил «Стикону» нарушить строительные нормы и не предусматривать пожарные проезды и места для парковки при строительстве ЖК «Олимпийский», вопрошают правозащитники.

Городские власти, по мнению активистов, вместе с «заказчиком» почему-то не подумали, где должны оставлять свои автомобили владельцы 417 квартир нового ЖК, посетители Дворца спорта и парка Победы. Места для машин на всех не хватит, поэтому ещё один участок с ежедневными пробками нам обеспечен.

ОО «Спільна мета». обратилась в Одесский областной совет и правоохранительные органы с целью предоставления информации и принятия соответствующих мер реагирования.

Как сообщала Одесса News, активисты Одесской общественной правозащитной организации «Спільна мета» обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить незаконную застройку приморских склонов.