Одесский нардеп готовит обращение к силовикам по поводу нападения на Савченко

Член фракции партии «Слуга народа», одесский нардеп Артём Дмитрук направит обращение министру внутренних дел Арсену Авакову и генпрокурору Ирине Венедиктовой по поводу расследования нападения на лидера общественной организации «Спільна мета» Владимира Савченко в Одессе.

Об этом Дмитрук заявил с трибуны Верховной Рады 14 июля, сообщает Укринформ.

«Своё официальное обращение я направляю министру внутренних дел Арсену Авакову и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и прошу присоединиться каждого неравнодушного моего коллегу в этом зале к подписанию этого обращения. Ведь нападение на Владимира Савченко не просто единичный случай, а один из сотни эпизодов применения силы к общественным активистам в этой стране, которые борются с преступной властью и её карманными группировками», — сказал Дмитрук.

Мы начали свержение режима Труханова и обещаем Вам, Геннадий Леонидович, что конец вашей бандитской эпохе наступит совсем скоро❌❗️ Gepostet von Артем Дмитрук am Dienstag, 14. Juli 2020

В своём выступлении нардеп обвиняет в организации нападения на Савченко мэра Одессы.

«9 июля по приказу Труханова произошло нападение на активиста и лидера общественной организации «Спільна мета» Владимира Савченко. Мы уверены, что событие связано с активной правовой позицией Владимира, а именно демонтажом незаконных шлагбаумов и судебных решений о запрете строительства элитных ЖК в рекреационных зонах нашего города», – отметил Дмитрук.

Нардеп также выразил благодарность полиции, которая ищет злоумышленников.

Активисты на своей странице в Facebook обнародовали видео нападения на Владимира Савченко.

Опубліковано відео підступного нападу на керівника ГО «Спільна мета» Володимир Савченко Серед білого дня нападник підбіг зі спини вдарив у потилицю, повалив його на асфальт і на пішоходному переході добивав лежачого. Gepostet von Спільна МЕТА am Dienstag, 14. Juli 2020

На этой же странице размещён и видеоролик самого пострадавшего активиста.

Володимир Савченко про напад на нього. Gepostet von Спільна МЕТА am Dienstag, 14. Juli 2020

Как сообщала Одесса News, 9 июля в Одессе совершено нападение на лидера общественной организации «Спільна мета», противодействующей незаконной застройке побережья, Владимира Савченко. Неизвестный на улице средь бела дня нанёс ему сзади несколько ударов по голове и скрылся.