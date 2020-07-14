В Одессе пресекли попытку захвата Дома Руссова

За время с момента завершения реставрационных работ на Доме Руссова и регистрации его за территориальной громадой г.Одессы были предприняты попытки мошенническим путём зарегистрировать право собственности на часть помещений за частными лицами.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что с начала 2000-х годов Дом Руссова находился в аварийном состоянии. Кроме того, предпринимались многочисленные попытки его разрушения, которые привели к тому, что все квартиры и помещения в здании были полностью уничтожены. Фактически это дало юридическое основание для проведения реставрации здания и регистрации его за территориальной громадой города Одессы как общественного здания.

Как отметил Одесский городской голова Геннадий Труханов, установлено, что право собственности на помещения в здании (в частности, на несколько квартир, объединённых в единое помещение, и флигель во дворе здания) регистрировалось в г.Рени за людьми, выдающими себя за собственников.

Также были предприняты попытки незаконных строительных работ.

«Из 30-40 квадратных метров квартира превращалась в 300 квадратных метров. Оценку этому дадут правоохранительные органы», — рассказал Геннадий Труханов.

Кроме того, с сегодняшнего дня на объекте несут дежурство сотрудники КУ «Муниципальная стража», которые ограничат все попытки незаконного проникновения в здание посторонних лиц.

Как сообщала Одесса News, В Одессе отреставрированный Дом Руссова передан в коммунальную собственность города по решению исполкома горсовета от 3 июля 2020 года.