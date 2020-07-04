Дом Руссова в Одессе передан в руки громады города

В Одессе отреставрированный Дом Руссова передан в коммунальную собственность города.

Такое решение было принято исполкомом горсовета 3 июля.

«Зарегистрировать право коммунальной собственности на Дом Руссова (ул. Садовая, 21) за территориальной громадой Одессы — такой проект решения вынесен мэром города Геннадием Трухановым на рассмотрение членов исполнительного комитета Одесского городского совета», — говорится на официальном сайте города.

Отмечается, что в результате неоднократных пожаров 2006-2009 годов знаменитый памятник архитектуры — Дом Руссова, построенный в 1897-1898 годах, был практически полностью уничтожен. Более 10 лет он находился в аварийном состоянии. Благодаря усилиям городской власти в 2018 году начались работы по восстановлению здания с приспособлением его под общественное. В конце 2019 года состоялась торжественная церемония открытия фасада Дома Руссова.

«Появилась информация, что, пользуясь различными схемами и услугами мошенников, осуществляется регистрация прав собственности на то, что не принадлежит тем, кто заявляет свои права. Речь идёт о Доме Руссова. Это недопустимо. Мы найдём силы, чтобы отстоять городскую собственность и те знаковые здания и памятники архитектуры, которыми гордятся одесситы. Мы провели консультации с юристами и считаем сегодняшнее решение абсолютно взвешенным и правильным», — отметил Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Мэр Одессы добавил, что Дом Руссова — это историческое и культурное наследие всех одесситов, а значит, и право собственности на него должно принадлежать одесской громаде.

Проект решения исполкома Одесского городского совета о регистрации права коммунальной собственности на общественное здание памятника архитектуры и градостроительства, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Садовая, 21, за территориальной громадой г. Одессы одобрен членами исполнительного комитета.



Кстати. На дом Руссова претендует не только громада, но и собственник большинства помещений в нём — предприниматель Руслан Тарпан. В 2015 году он зарегистрировал объединение совладельцев многоквартирного дома «Реставратор, 21», которое потребовало от мэрии передать памятник архитектуры ему на баланс. Когда этому ОСМД отказали, оно обратилось в суд, но тяжбу проиграло во всех инстанциях.

Дальнейшие действия властей по Дому Руссова туманны: на второй этап реставрации, предусматривающий восстановление интерьеров здания, денег у города денег нет; будут ли внутренние помещения аутентичными, или же их осовременят, также не известно; отсутствует информация о планах дальнейшего использования здания.

Фото и видео: «Одесса»