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Кому в Одессе отключат воду 15 июля

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В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по замене участка водовода диаметром 600 мм некоторым потребителям будет прекращено водоснабжение 15 июля.

Об этом предупреждает филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что в этот день воды не будет с 09:30 до 22:30 по таким адресам:

  • ул. Наливная
  • 1-9-я Линии (Лиманчик)
  • ул. Николая Гефта.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Как сообщала Одесса News, 15 июля у некоторых жителей Одессы также не будет газа.

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