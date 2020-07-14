Кому в Одессе отключат воду 15 июля

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по замене участка водовода диаметром 600 мм некоторым потребителям будет прекращено водоснабжение 15 июля.
Об этом предупреждает филиал «Инфоксводоканал».
Отмечается, что в этот день воды не будет с 09:30 до 22:30 по таким адресам:
- ул. Наливная
- 1-9-я Линии (Лиманчик)
- ул. Николая Гефта.
Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
Как сообщала Одесса News, 15 июля у некоторых жителей Одессы также не будет газа.