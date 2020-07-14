Верховной Радой принят закон об игорном бизнесе

Верховная Рада приняла закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

За принятие соответствующего законопроекта №2285-д во втором чтении и в целом проголосовали 248 народных депутатов, сообщает Укринформ.

Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии и разрешает размещать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звёзд.

Также законом предусматривается регулирование «классических» лотерей. Документ вводит возрастные ограничения и разрешает играть в азартные игры лицам старше 21 года.

Кроме того, вводятся ограничения к рекламе игорных заведений, в частности, запрещается рекламировать азартные игры как способ лёгкого обогащения.

Согласно документу, резидентам Российской Федерации будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.

Как сообщала Одесса News, согласно результатам опроса, проведённого Социологической группой «Рейтинг» в сентябре 2019 года, только 11% опрошенных жителей Украины считают, что игорный бизнес нужно легализовать без всяких ограничений, 27% — поддерживают легализацию, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса, в то же время почти 60% не поддерживают легализацию ни при каких условиях, в т.ч. 51% — на юге страны.