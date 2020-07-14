Решайте сами: купаться или нет

В рекреационных зонах морского водопользования в Одессе с 3 по 10 июля на санитарно-микробиологические показатели исследованы 48 проб морской воды.

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», 31 проба из 48 не соответствовала гигиеническим требованиям. Нестандартные пробы морской воды выявлены на всех городских пляжах.

Отмечается, что на санитарно-химические показатели исследованы 27 проб морской воды. Все они соответствуют нормам.

С целью проведения мониторинговых исследований на холеру исследованы 12 проб из объектов внешней среды — 10 проб морской воды и две пробы лиманной воды. Холерный вибрион не выделен.

В Одессе также исследованы 7 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели. Все пробы соответствуют нормативам.

Как сообщала Одесса News, по результатам предыдущих мониторинговых лабораторных исследований качества морской воды, не рекомендовано купание в местах массового отдыха.